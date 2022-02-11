دراسة إسرائيلية: لقاح فايزر آمن للنساء الحوامل

أظهرت دراسة جديدة في إسرائيل أجراها مقدم الرعاية الصحية مكابي أن لقاحات فيروس كورونا من شركة فايزر آمنة جدًا لأجنة النساء الحوامل.

الدراسة التي نشرتها المجلة الطبية الأمريكية JAMA Pediatrics اجرت فحوصات على 17000 امرأة حامل تم تطعيمهن، بالإضافة إلى 7000 امرأة لم يتم تطعيمهن، بين مارس وأكتوبر من عام 2021.

ركز البحث في الولادات المبكرة، وحالات الشفاء، والعيوب الخلقية ووفيات الأطفال، ولم يجد أي فرق واضح بين المجموعات في أي منطقة.

وبلغ معدل وفيات الرضع 0.1٪ في كلا المجموعتين. كانت الولادات المبكرة 4.2٪ للأطفال الذين تم تطعيم أمهاتهم و4.8٪ لأولئك الذين لم يتم تطعيم أمهاتهم. بلغت نسبة العيوب 1.5٪ لمن تعرضوا للقاح و2.1٪ لمن لم يتعرضوا له. وبلغت نسبة الاستشفاء عند الأطفال حديثي الولادة 5.1٪ للأمهات الملقحات و5.3٪ غير الملقحات.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الدراسة الأولى من نوعها، ففي أبريل/ نيسان من العام الماضي أوصت "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) النساء الحوامل بالحصول على لقاحي فايزر ومودرينا، بعد دراسة كبيرة أجراها الباحثون ونشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية.