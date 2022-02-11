شاهد: معالم إيطاليا تغرق في الظلام الدامس احتجاجاً على إرتفاع أسعار الطاقة

غرقت المعالم الأثرية الإيطالية في الظلام الدامس للاحتجاج على ارتفاع أسعار الطاقة وتسليط الضوء على الفواتير المرتفعة. وقامت أكثر من 8000 بلدة في جميع أنحاء إيطاليا بإطفاء أضواء معالمها مساء الخميس احتجاجا على الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة.

تم تنظيم ليلة "الظلام الرمزي" عند الساعة 20:00 من قبل الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية التي تقدر أن الفواتير ستزيد بنحو 550 مليون يورو للمجالس المحلية، من إجمالي الإنفاق السنوي على الكهرباء الذي يتراوح بين 1.6 و 1.8 مليار يورو.

وشهدت هذه الخطوة إطفاء الأضواء في بعض المباني والمعالم الأثرية الأكثر شهرة في البلاد بما في ذلك بلازو مارينو Palazzo Marino وكاستيلو سفورزيزكو Castello Sforzesco في ميلانو وبالازو فيكيو Palazzo Vecchio في فلورنسا ومولي أنتونيليانا Mole Antonelliana في تورينو ونافورة نيبتون Neptune في بولونيا.

يأتي هذا الاحتجاج بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إعداد الحكومة لحزمة من الإجراءات بمليارات الدولارات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.