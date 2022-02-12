مونديال الأندية: تشلسي يحرز اللقب بفوزه على بالميراس والأهلي المصري يحل ثالثا

أحرز نادي تشلسي الانجليزي كأس العالم للأندية في كرة القدم، بفوزه السبت في أبوظبي على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد. وسجل هدفي أبطال أوروبا البلجيكي روميلو لوكاكو (55)، والألماني كاي هافيرتس (117 من ركلة جزاء)، وللخاسر رافاييل فيغا (64 من ركلة جزاء).

وهي المرة الأولى التي يحرز فيها تشلسي اللقب في تاريخه في مشاركته الثانية بعد عام 2012.

مدافع تشيلسي تياغو سيلفا يحمل جائزة الكرة الذهبية بعد المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم بين بالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي. 2022/02/12 جوزيبي كاكاس/أ ف ب

وكرّس هافيرتس الذي استفاد من لجوء الحكم إلى تقنية الحكم المساعد "في آيه آر"، لاحتساب لمسة يد على بالميراس لتسجيل هدف الفوز، نفسه منقذاً لفريق الـ"بلوز" في النهائيات، بعدما كان بطل الفوز بكأس المسابقة القارية الأم بتسجيله الهدف الوحيد أمام مانشستر سيتي.

وبإحرازه كأس العالم للأندية، يكون تشلسي قد توج بجميع الألقاب الممكنة، منذ أن أصبح مُلكاً للروسي رومان أبراهيموفيتش في عام 2003، كما بات ثالث نادٍ انكليزي يحرز مونديال الأندية بعد مانشستر يونايتد وليفربول.

وثأر تشلسي من خسارته نهائي عام 2012 أمام فريق برازيلي آخر هو كورينثيانز صفر-1، لكنه لن يحظى بالكثير من الوقت للاحتفال بهذا اللقب لأن عليه العودة سريعاً الى استحقاقاته الأخرى محلياً كانت أم قارية.

اللاعبون يتنافسون على الكرة خلال مباراة كرة القدم النهائية لكأس العالم للأندية بين البرازيل بالميراس وتشيلسي الإنجليزي في أبو ظبي. 2022/02/12 جوزيبي كاكاس/أ ف ب

ويواجه تشلسي ليل الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض نهائي كأس الرابطة المحلية أمام ليفربول والدور الخامس من الكأس المحلية، حيث سيلعب في أربع مسابقات مختلفة في غضون 12 يوماً.

ووصل الألماني توماس توخل مدرب تشلسي إلى أبو ظبي الجمعة لينضم إلى الفريق، بعدما كان غاب عن مباراته الأولى في نصف النهائي أمام الهلال السعودي (1-صفر)، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما عاد الحارس السنغالي إدوار مندي للوقوف بين الخشبات الثلاث، عقب تتويجه مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا، بدلاً من الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي دافع عن عرين فريقه في غياب بطل إفريقيا.

الأهلي المصري ثالثاً

وفي البطولة ذاتها أحرز الأهلي المصري بطل إفريقيا المركز الثالث للمرة الثالثة في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه الكبير على الهلال السعودي بطل آسيا 4-صفر السبت على استاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث والتي أكملها الاخير بتسعة لاعبين منذ الدقيقة 28.

وسجل ياسر إبراهيم (8 و17) وأحمد عبد القادر(40) وعمرو السولية (64) أهداف الأهلي. وسبق لبطل إفريقيا أن نال المركز الثالث عامي 2006 والنسخة الماضية، فيما احتل الهلال المركز الرابع للمرة الثانية بعد 2019 عندما خسر أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح.

لاعبو الأهلي يحتفلون بميدالياتهم البرونزية في نهاية المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2021 لكرة القدم. 2022/02/12 جوزيبي كاكاس/أ ف ب

ودفع الهلال الذي خسر بصعوبة بالغة أمام تشلسي الانجليزي صفر-1 في نصف النهائي، ثمنا غاليا لهدف الأهلي الأول المبكر والذي سجله المدافع المتألق ياسر ابراهيم، ثم اكماله المباراة بتسعة لاعبين لأكثر من ساعة.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولم يكن لدينا عقلية إدارة المباراة بعد طرد لاعبين من صفوفنا، ولم نكن في أفضل حالاتنا". وأضاف ظهير الهلال سعود عبد الحميد "الطرد مطلع المباراة أثّر علينا وتسجيل الأهلي لهدف مبكر لعب دوره أيضا".

مهاجم الأهلي محمد شريف (يمين) يتنافس على الكرة مع حارس مرمى الهلال السعودي محمد العويس خلال مباراة كأس العالم للأندية. 2022/02/12 جوزيبي كاكاس/أ ف ب

من جهته، قدّم الأهلي مباراة كبيرة، معوّضاً عرضه المتواضع أمام بالميراس البرازيلي في نصف النهائي (صفر-2) ومنع لاعبي الهلال من الوصول الى مرمى حارسهم علي لطفي ولو بتسديدة واحدة.

وافتتح إبراهيم التسجيل برأسية في شباك حارس مرمى الهلال محمد العويس، بعدما استفاد من عرضية التونسي علي معلول (8). وزادت أوضاع بطل آسيا صعوبة بعدما تلقى لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا بطاقة حمراء لخشونته على عمرو السولية (13).

وعزّز الأهلي تقدمه بعدما سدّد محمد شريف كرة قوية صدها العويس إلى ركنية، لعبها معلول إلى محمد هاني الذي تألق حارس الهلال في صد تسديدته، فأكملها إبراهيم في الشباك (17).

رأسية اللاعب وسط الأهلي حمدي فتحي الكرة في مرمى مهاجم الهلال موسى ماريجا (وسط) خلال مباراة كأس العالم للأندية. 2022/02/12. جوزيبي كاكاس/أ ف ب

وأكد إبراهيم استحقاقه نيل جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما تسبب بطرد محمد كنو الذي ضربه بدون كرة، ليرفع الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان بعد العودة الى تقنية الفيديو "في ايه آر"البطاقة الحمراء الثانية للهلال (28).

وأضاف الأهلي الثالث بعد عمل فردي من أحمد عبد القادر وسط ضياع تام من مدافعي الهلال (40). وأنهى السولية المهرجان التهديفي بالرابع اثر تسديدة بعيدة عجز العويس عن صدها (64).