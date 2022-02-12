الشرطة تمنع أكثر من 500 سيارة من دخول باريس للمشاركة في احتجاجات على قيود كوفيد-19

قالت الشرطة الفرنسية إنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس السبت ضمن احتجاجات "قافلة الحرية" المناهضة لقيود مكافحة جائحة كوفيد-19.

وكتبت الشرطة على تويتر أنها اعترضت طريق السيارات عند ثلاث نقاط دخول للعاصمة‭‭ ‬‬وحررت أكثر من 283 مخالفة.

وحشدت الشرطة الآلاف من رجالها وأقامت نقاط تفتيش ونشرت سيارات مدرعة لنقل الجنود وشاحنات مزودة بمدافع ماء تأهبا للاحتجاجات.

ونُظمت "قافلة الحرية" مستلهمة احتجاجات في كندا. ويسعى سائقو سيارات وغيرها من المركبات من عدة مدن في أنحاء فرنسا إلى تحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة