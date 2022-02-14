شاهد: فرنسي يعزف على آلة الأكورديون وسط الاشتباكات في باريس

بدا رجل فرنسي وكأنه قادم من عالم آخر بعزفه على آلة الأكورديون في خضم اشتباكات بين الشرطة الفرنسية و أفراد "قافلة الحرية" يوم السبت في باريس.

وقال العازف لوكالة فرانس برس: "أحاول أن أجد ابتسامتي مرة أخرى، لأني يجب أن أعترف، أنا متوتر قليلاً لكني سأجد ابتسامتي مرة أخرى، أعدك بذلك."

واحتج آلاف الفرنسيين المعارضين لشهادة التلقيح أو المعارضين للرئيس إيمانويل ماكرون في باريس السبت، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية العشرات واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الشانزليزيه.

ويعترض المحتجون الفرنسيون على قواعد تشترط تلقي اللقاح لدخول كثير من الأماكن العامة، وتأتي الاحتجاجات بعد مظاهرات منتظمة على مدى شهور اعتراضا على اشتراط التطعيم في باريس ومدن فرنسية أخرى.