شاهد: افتتاح أكبر مستشفى ميداني مخصص لمرضى كوفيد بتمويل إماراتي في قطاع غزة

تم السبت افتتاح مستشفى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الميداني في قطاع غزة، الذي مولته الإمارات المتحدة ليصبح أكبر مستشفى في فلسطين. ويهدف هذا المشروع الذي أشرفت عليه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لدعم القطاع الصحي في القطاع المحاصر وسط تفشي فيروس كورونا.

تعاني مستشفيات قطاع غزة من نقص كبير في الإمكانيات لعلاج المرضى بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض.

ويتوسط مستشفى الشيخ محمد بن زايد مدينة خان يونس ويتكون من 218 سريراً تمريضيا و56 سرير مخصص لوحدة العناية المركزة.