فيديو: مثليون يحتفلون بنزهة سنوية في العاصمة التشيلية سانتياغو

اجتمع مثليون في العاصمة التشيلية سانتياغو، للاحتفال بنزهة سنوية كانوا يقومون بها طيلة عشر سنوات خلت، في إطار احتجاجات نظمت من أجل إقرار زواج المثليين. وبعد إقرار قانون يخص "الزواج المتساوي" سنة 2021، قرر المنظمون وضع حد لمسيراتهم السلمية الملونة.

ويمنح القانون حقوقا متساويا للأزواج والأطفال في عائلاتهم. وكانت حركة اندماج المثليين وتحررهم بدأت نشاطها سنة 1991، مطالبة بضمان حقوق المثليين والمتحولين جنسيا ومزدوجي الجنس. واليوم ومن بين آلاف المثليين في البلاد يعتزم معظمهم، وفق إحصائيات حديثة الزواج، ما إن يدخل القانون حيز التنفيذ الشهر المقبل.