وصول طائرات مقاتلة إف-22 أمريكية إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

قال سلاح الجو الأمريكي السبت إن مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد سلسلة هجمات على أبوظبي شنها المقاتلون الحوثيون إنطلاقا من اليمن.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.

وقال بيان لسلاح الجو الأمريكي إن الطائرات وصلت إلى قاعدة جوية في الإمارات ضمن تحرك متعدد الأوجه لإبداء الدعم الأمريكي بعد سلسلة من الهجمات خلال شهر يناير - كانون الثاني هددت القوات الإماراتية والأمريكية المتمركزة في القاعدة الجوية.

وتابع البيان أن وزير الدفاع الأمريكي أمر بالنشر السريع للطائرات من الجيل الخامس بالتنسيق مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وفي الأسبوع الماضي، قال الجنرال الأمريكي المشرف على العمليات في الشرق الأوسط لرويترز إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ المعادية.

وسلطت هجمات الحوثيين الأخيرة الضوء على الجهود غير الناجحة حتى الآن والتي تقودها الأمم المتحدة للتوسط في إنهاء الحرب التي تدور في اليمن منذ عام 2015 بين الحوثيين وتحالف عسكري بقيادة السعودية يضم الإمارات.

أودى الصراع بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وتسبب في أزمة إنسانية.