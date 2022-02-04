وزارة الدفاع الفرنسية: باريس ستساعد الإمارات لضمان أمن مجالها الجوي ضدّ الحوثيين

قالت فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، الجمعة إن باريس ستساعد الإمارات حليفتها الرئيسية على ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة لهجمات الحوثيين.

وقالت في تغريدة لها على حسابها الرسمي في توتير، إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير / كانون الثاني. ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق، قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام".

وقالت جماعة "ألوية الوعد الحق" التي يُعتقد انّها مرتبطة بتنظيمات عراقية مقرّبة من إيران، في بيان نشرته الأربعاء نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها هاجمت أبو ظبي بأربع طائرات مسيّرة.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعماً للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015. وقد سحبت في 2019 قوّاتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلّح منذ 2014، لكنّها لا تزال لاعباً مؤثراً فيه.

وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.