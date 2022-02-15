بدون تعليق: جنود أوكرانيون يتدربون على استخدام صواريخ مضادة للدبابات في ظل مخاوف من غزو روسي

القوات الأوكرانية في منطقة دونيتسك شرقي البلاد واصلت اليوم تدريب عناصرها على استخدام صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة فردية ومتوسطة للتصدي لغزو روسي محتمل.
في هذه الأثناء، أعلن الكرملين بدء عملية سحب لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، فيما اعتبرت الأخيرة أن جهودها الدبلوماسية مع حلفائها تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة بين الدولتين الجارتين.
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