فيديو: من دون صواريخ.. كيم يشارك في احتفال وطني بمناسبة الذكرى الثمانين لميلاد والده كيم جونغ إيل

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في احتفال وطني بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد ميلاد والده كيم جونغ إيل في سامجيون بالقرب من جبل بايكتو، القمة الرمزية لكوريا الشمالية على الحدود مع الصين.

وقام كيم جونغ أون إلى جانب شقيقته كيم يو جونغ وكبار المسؤولين بوضع إكليل من الزهور والإنحناء أمام تمثال عملاق لكيم جونغ إيل أقيم في سامجيون في العام 2016، بعد خمس سنوات من وفاته.

وبهذه المناسبة التي تلقى تجاوبا كبيرا في البلاد، ألقى عضو المكتب السياسي ري إيل هوان كلمة أشاد فيها بخصال كيم جونغ إيل وحث الناس على اتباع قيادة كيم جونغ أون والولاء له. وقال ري إيل هوان: "سوف نتمسك بإيمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل كشريان حياة وسنحقق النصر الكامل للاشتراكية والمجتمع الشيوعي في طريق تحقيق ذلك"، مضيفا: "ستصبح البلاد أقوى وتنتعش عندما تحافظ فقط على سلالة بايكتو تحت علم البلاد الأحمر".

تقول النسخة التاريخية لكوريا الشمالية أن كيم جونغ إيل ولد في غابة عند سفح جبل بايكتو. ويتفق المؤرخون خارج كوريا الشمالية على أن كيم جونغ إيل ولد في أقصى شرق روسيا. وقد أطلقت السلطات الكورية الشمالية على الـ 16 فبراير-شباط، تاريخ الميلاد الرسمي لكيم جونغ إيل ويطلق على اليوم بـ "يوم النجم الساطع".

وكان كيم جونغ إيل زعيما لكوريا الشمالية من العام 1994 إلى غاية وفاته في العام 2011.