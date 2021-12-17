شاهد: كوريا الشمالية تقف ثلاث دقائق صمت في الذكرى العاشرة لوفاة كيم جونغ إيل

أحيت كوريا الشمالية الذكرى السنوية العاشرة لرحيل قائدها السابق كيم جونغ إيل، الذي توفي بسكتة قلبية بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2011 وخلفه ابنه كيم جونغ أون في سدّة السلطة.

ووقف الكوريون ثلاث دقائق صمت في الشوارع، بينما توقف السير وتوقفت حركة القطارات والسفن والقوارب.

وكان كيم جونغ إيل استلم الحكم في البلاد عام 1994 بعد وفاة والده كيم إيل سونغ، القائد الأول لكوريا الشمالية ومؤسس الدولة.