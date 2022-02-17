اجتاحت عاصفة قوية ألمانيا مساء الأربعاء اقتلعت الأشجار وتسببت في تأخيرات واسعة النطاق لحركة السكك الحديدية والجوية. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن المزيد العواصف ستجتاح البلاد في الأيام المقبلة. وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية دويتشه بان في وقت مبكر من يوم الخميس إنها أوقفت الرحلات الطويلة في سبع ولايات شمالية. كما ألغت شركات الطيران بما في ذلك الناقل الوطني لوفتهانزا العديد من الرحلات الجوية بسبب العاصفة.

أغلقت ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان المدارس الخميس كإجراء احترازي وقالت عدة ولايات أخرى إن الطلاب لديهم الحرية في البقاء في منازلهم إذا أرادوا ذلك.

وفي بافاريا، انقطع التيار الكهربائي على أكثر من 10000 شخص بسبب سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء. سجل خبراء الأرصاد الجوية سرعة الرياح تجاوزت 135 كيلومترًا في الساعة في المناطق المنخفضة.