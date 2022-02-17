إسرائيل تقصف بالصواريخ محيط العاصمة السورية دمشق

استهدف قصف صاروخي إسرائيلي بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس نقاطا قرب دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه يطال محيط العاصمة السورية خلال الشهر الحالي.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا، والتي طالت العديد من المواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر عسكري تنفيذ إسرائيل لضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل حيث تمّ استهداف بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق. وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية".

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرين بجروح أثناء قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في التاسع من شباط/فبراير الجاري مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.