التلفزيون السوري: مقتل جندي بقصف إسرائيلي على محيط دمشق

قتل جندي سوري وأصيب خمسة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الأربعاء مواقع عسكرية في محيط دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.

وأفاد المصدر عن "عدوان بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل" استهدف عند الساعة 1،10 (23,10 ت غ) "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، ما أدى إلى "استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية"، وقال المصدر أيضا: "إن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي من جهته عن "أضرار مادية لحقت بأحد الأبنية السكنية، إضافة الى تضرر عدد من السيارات في منطقة قدسيا" التي طالها القصف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي. ومنذ بدء النزاع السوري، تستهدف إسرائيل دورياً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وطال قصف إسرائيلي في 31 كانون الثاني/يناير "مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر" تابعة لحزب الله شمال شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت إسرائيل في السادس من الشهر ذاته إطلاقها قذائف مدفعية على الجانب السوري من الحدود، بعد رصدها "عدداً من المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية".

كما قتل مسلحان مواليان للنظام السوري لدمشق جراء قصف إسرائيلي، استهدف في 28 كانون الأول/ديسمبر مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية خلال الأعوام الماضية في سوريا، لكنّها نادراً ما تؤكّد مسؤوليتها عنها. وتكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.