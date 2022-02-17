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روسيا

شاهد: قطار يحمل مركبات عسكرية روسية عبر جسر القرم

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بقلم:  يورونيوز
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قطار محمل بالعربات العسكرية الروسية متوجه إلى شبه جزيرة القرم
قطار محمل بالعربات العسكرية الروسية متوجه إلى شبه جزيرة القرم   -   حقوق النشر  AFP

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس سحب وحدات جديدة من القرم، وقامت الوزارة بعرض مشاهد تظهر قطارا يحمل شاحنات عسكرية، يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي. وكان الجيش الروسي قد أعلن الأربعاء انتهاء تدريبات ومغادرة عسكريين روس شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، ونشر مقطع فيديو قال إنه يظهر عربات محملة بمعدات عسكرية تغادر المنطقة ليلا.

كما قالت موسكو الخميس إنها تواصل سحب قواتها من مناطق مجاورة لأوكرانيا محذرة في الوقت نفسه بأن العملية "تتطلب وقتا"، فيما اتهمتها الولايات المتحدة بتعزيز وجودها العسكري تمهيدا لاجتياح هذا البلد.

من جهتها، كذلك وعدت بيلاروس الأربعاء بأن جميع العسكريين الروس المنتشرين على أراضيها في إطار مناورات سيغادرون البلاد في الموعد المقرر لانتهاء التدريبات في 20 شباط/فبراير.

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ويشكك الغربيون في نوايا روسيا ويتهمونها بالتحضير لشن هجوم على أوكرانيا، مؤكدين أنهم لا يملكون أي دليل على خفض التصعيد.