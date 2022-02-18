الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف طائرة مسيّرة تسللت من لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول طائرة يتم التحكم فيها عن بعد إلى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان يوم الجمعة.

وقبل ذلك بلحظات، انطلقت صفارات الإنذار في منطقة الجليل بشمال إسرائيل، لتحذير السكان بأن عليهم اللجوء إلى أماكن آمنة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش في بيان "انطلقت صواريخ القبة الحديدية وفقا للبروتوكول وسارعت مقاتلات للقيام بدوريات في المنطقة. لم تصدر تعليمات خاصة للمدنيين في المنطقة".

وأضاف أن تحقيقاً يجري في الحادث.

وقال الجيش يوم الخميس إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية بعد أن عبرت المجال الجوي الإسرائيلي.