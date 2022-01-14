الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتدريبات تابعة لحزب الله حول الطائرات المسيّرة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الجمعة عبر حسابه الرسمي في توتير صورا ومقاطع لفيديو يزعم بأنها تعود إلى عنصر من حزب الله اللبناني وهو يحاول إطلاق طائرة مسيّرة (درون) لجمع معلومات استخباراتية إسرائيلية.

ونشر أدرعي في تغريدة أخرى، الجمعة صورة لعنصر آخر من حزب الله زعم أنها سرية وكانت أثناء تدريبات لعناصر حزب الله حول كيفية توظيف المسّيرات.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر إسرائيلي، الثلاثاء الماضي 11 يناير/ كانون الثاني أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها في أغسطس/آب الماضي احتوت على لقطات جوية لمستوطنة إسرائيلية ومركز عسكري قريب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأضاف مصدر آخر لوكالة الصحافة الفرنسية أن "5 طائرات مسيرة أسقطت العام الماضي، بما فيها طائرة استطلاع مسيّرة صغيرة تابعة لحزب الله. "

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي قال حزب الله إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان. وقال المصدر الأمني الإسرائيلي الأول إن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان لم تنعكس على ما يبدو على برنامج حزب الله للطائرات المسيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تخصيصه وحدة مهمتها التصدي للطائرات المُسيّرة التي يطلقها حزب الله. وتعتبر إسرائيل رائدة في تطوير واستخدام الطائرات بدون طيار في الحروب، فيما تتقدم إيران تكنولوجيا في صناعة الطائرات المسيرة للاستخدام العسكري.