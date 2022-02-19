زيلينسكي يعرض من برلين لقاء بوتين ويطالب بجدول زمني "واضح" لانضمام أوكرانيا إلى الناتو

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي".

وفي معرض تدخله طالب الرئيس الأوكراني بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف الى التحالف العسكري الغربي. وقال "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة" عبر "تقديم.. جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف". وشدد على أن أوكرانيا "درع" أوروبا في وجه الجيش الروسي وبالتالي تستحق دعما دوليا أكبر.

وأكد "على مدى ثماني سنوات، كانت أوكرانيا درعا. على مدى ثماني سنوات، كانت أوكرانيا تصدّ جيشا يعد بين الأكبر في العالم"، في إشارة إلى النزاع بين كييف والانفصاليين المدعومين من موسكو في الشرق.

تطالب موسكو بضمانات خطية بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف الأطلسي وبأن يسحب الحلف الذي تقوده واشنطن قواته المنتشرة في شرق أوروبا إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل عقود.

كما دعا زيلينسكي القوى الغربية للتخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده، وقال "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحقّ في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".

وقبل بداية المؤتمر اجتمع الرئيس الأوكراني مع نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، وأبلغها بأن بلاده تريد "السلام" بعدما ذكرت الولايات المتحدة أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأضاف زيلينسكي، الذي تحدث بإيجاز، أن أوكرانيا تتطلع إلى دعم معين من الولايات المتحدة لجيشها.