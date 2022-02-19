ألمانيا وفرنسا تدعوان رعاياها لمغادرة أوكرانيا "بصورة عاجلة"

الرئيس الأوكراني يعرض لقاء نظيره الروسي

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف منع أي غزو روسي لبلاده. وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لا أعرف ما الذي يريده الرئيس الروسي. لهذا السبب، أقترح بأن نلتقي".

زيلينسكي يطالب بجدول زمني "واضح" لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي السبت بإطار زمني "واضح" لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل تزايد المخاوف من غزو محتمل لبلاده من قبل روسيا التي ترفض بشدة انضمام كييف الى التحالف العسكري الغربي. وقال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "ما الذي يمكننا القيام به؟ يمكننا دعم أوكرانيا وقدراتها الدفاعية بقوة" عبر "تقديم.. جداول زمنية واضحة وعملية لانضوائها في الحلف".

كما قال إنه على القوى الغربية التخلّي عن سياسة "مهادنة" موسكو، فيما تتصاعد المخاوف من احتمال غزو روسيا لبلاده. وتابع زيلينسكي "تلقت أوكرانيا ضمانات أمنية للتخلي عن ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم. لا نملك أسلحة.. لكن لدينا الحقّ في المطالبة بتغيير سياسة المهادنة إلى أخرى تضمن الأمن والسلام".

سقوط قذائف أثناء تفقّد وزير الداخلية الأوكراني خط الجبهة ولا جرحى

سقط عدد من قذائف الهاون على بعد مئات الأمتار من مكان تواجد وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي بينما التقى السبت صحفيين خلال جولة قام بها لجبهة القتال ضد المتمرّدين المدعومين من روسيا.

وأُجبر الوزير على الاختباء لدى انفجار القذائف، وذلك بعد وقت قصير من إدلائه بتصريحات لوسائل إعلام دولية، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس. ولم يسجّل سقوط أي ضحايا.

ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا بشكل عاجل

دعت كل من ألمانيا وفرنسا السبت رعاياها لمغادرة أوكرانيا "بصورة عاجلة" بسبب خطر اندلاع نزاع مسلّح في هذا البلد، بحسب وزارة الخارجية الألمانية. وقالت الوزارة في بيان "نحذّر من أيّ سفر إلى أوكرانيا" و"نحضّ بصورة عاجلة الرعايا الألمان" الموجودين في أوكرانيا "على مغادرة البلد بدون تأخير".

فرنسا تتخذ نفس القرار

دعت فرنسا كل رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا وطلبت من المتواجدين منهم في المناطق الأكثر عرضة للخطر في شرق البلاد الابتعاد من هناك "من دون تأخير".

وجاء في توصيات الخارجية الفرنسية المحدّثة السبت "نوصي كل الرعايا الفرنسيين الذين لا ضرورة قصوى تتطلب بقاءهم في أوكرانيا مغادرة البلاد". وأوضحت الخارجية أن أولئك المتواجدين في "أقاليم خاركيف ولوغانسك ودونيتسك" وفي منطقة دنيبرو مدعوون "إلى مغادرة هذه المناطق من دون تأخير".

لوفتهانزا تلغي رحلاتها إلى كييف وأوديسا اعتباراً من الإثنين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" السبت أنها ستوقف رحلاتها إلى مدينتي كييف وأوديسا في أوكرانيا اعتبارا من الإثنين، وذلك في خضمّ تصاعد المخاوف من غزو روسي وشيك لهذا البلد.

وقالت لوفتهانهزا في بيان إنه "نظرا للوضع الراهن في أوكرانيا، ستعلّق خطوط مجموعة لوفتهانزا رحلاتها المجدولة إلى كييف وأوديسا حتى نهاية شباط/فبراير في الوقت الحالي". وستشغل الشركة عدداً محدوداً من الرحلات يومي السبت والأحد قبل تعليق الخدمة، فيما تستمر الرحلات إلى مدينة لفيف في الغرب.

دعوة لـ "عدم الكهن" بنوايا روسيا حيال أوكرانيا

وفي وقت سابق، حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من "التكهّن" بنوايا روسيا في ما يتعلّق بأزمة أوكرانيا، بعدما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اتّخذ قرار غزو الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقالت بيربوك في ردها على سؤال عما إذا كانت تتفق مع تقييم بايدن "في الأزمات، أسوأ ما يمكن القيام به هو التكهن أو افتراض" قرارات الطرف الآخر. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع التي تترأسها برلين حاليا.