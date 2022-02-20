قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد إن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في "تقديم غصن زيتون" لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية.

وأضاف ميشال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن زيتون إلى الأبد فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات" على حدود أوكرانيا.

وأشار إلى أن تصريحات الكرملين "أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدا عسكريا مستمرا مع حوادث خطيرة في دونباس" في شرق أوكرانيا حيث تضاعفت المواجهات المسلحة في الأيام الأخيرة.

وجدد تصميم الغرب على الرد على أي عدوان على الأراضي الأوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا.

ويجتمع قادة دوليون ودبلوماسيون حتى الأحد في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن لمناقشة قضايا الدفاع.

ويتزامن هذا المؤتمر السنوي مع ذروة التوترات بين موسكو والغرب الذي يتهم روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا بعد حشد قوات على حدودها منذ أسابيع.

وأكد البيت الأبيض أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا "في أي وقت" فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "مقتنع" بأن فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو هذا البلد.