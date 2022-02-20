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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: سقوط طائرة هليكوبتر في مياه شاطىء مزدحم في ولاية فلوريدا الأمريكية

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بقلم:  يورونيوز
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سقوط طائرة مروحية قرب شاطئ ميامي بيتش في فلوريدا.
سقوط طائرة مروحية قرب شاطئ ميامي بيتش في فلوريدا.   -   حقوق النشر  أ ف ب بواسطة @MIAMIBEACHPD تويتر

تجري وكالات اتحادية تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطيء في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية السبت.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1:20 مساء بالتوقيت المحلي. وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".

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وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء في منطقة تغص بالسباحين.

المصادر الإضافية • رويترز