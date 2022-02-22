فيديو | الآلاف من ضباط الشرطة يحتجون في البرازيل للمطالبة برواتب أعلى

احتج الآلاف من ضباط الشرطة وأفراد قوات الأمن بولاية ميناس جيرايس للمطالبة برفع رواتبهم في مدينة بيلو هوريزونتي بالبرازيل. وانتهت المظاهرة بإعلان أكثر من 20 ألف عنصر أمن الإضراب.

وقال المتظاهرون إن الحكومة لم تف بوعودها الأخيرة لرفع الرواتب ولذا تم الإعلان عن الإضراب.