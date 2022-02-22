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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: انطلاق فعاليات معرض يومكس 2022 للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي

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بقلم:  يورونيوز
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زائر يشاهد أنظمة الطائرات بدون طيار Hunter 2-S (UAS) من قبل مجموعة EDGE للتكنولوجيا المتقدمة للدفاع، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، الإمارات، في 22 فبراير 2022.
زائر يشاهد أنظمة الطائرات بدون طيار Hunter 2-S (UAS) من قبل مجموعة EDGE للتكنولوجيا المتقدمة للدفاع، في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، الإمارات، في 22 فبراير 2022.   -   حقوق النشر  AFP

انطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بمعرض الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس" (UMEX)، الأحد، لتعزيز الدفاع والاقتصاد في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الزوار بجولة في المعرض للتعرف على طائرات مسيرة سوداء مع الشعار البرتقالي لـ EDGE، وهو تحالف الأسلحة الإماراتي، بالإضافة إلى الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد وغيرها من الأسلحة "الذكية".

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، إن المعرض يبرز دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وجهودها في تطوير منظومتها التكنولوجية لبناء قطاع أمني ودفاعي قوي.