شاهد: انطلاق فعاليات معرض يومكس 2022 للأنظمة غير المأهولة في أبو ظبي

انطلقت فعاليات المؤتمر الخاص بمعرض الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب "يومكس" (UMEX)، الأحد، لتعزيز الدفاع والاقتصاد في أبو ظبي، بالإمارات العربية المتحدة.

ويقوم الزوار بجولة في المعرض للتعرف على طائرات مسيرة سوداء مع الشعار البرتقالي لـ EDGE، وهو تحالف الأسلحة الإماراتي، بالإضافة إلى الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد وغيرها من الأسلحة "الذكية".

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، إن المعرض يبرز دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وجهودها في تطوير منظومتها التكنولوجية لبناء قطاع أمني ودفاعي قوي.