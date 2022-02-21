رئيسي وأمير قطر يوقعان اتفاقات ثنائية في الدوحة ومفاوضات فيينا على طاولة المناقشات

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي وشبكة الجزيرة القطرية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقعا عدداً من الاتفاقات الثنائية في الدوحة يوم الإثنين.

وتضمنت الاتفاقات صفقتين في قطاع الطاقة، لكن لم تتوافر تفاصيل أخرى حتى الآن.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسي، قال أمير قطر إنه ناقش مع رئيسي محادثات فيينا النووية. وأضاف أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا.

من جانبه، قال رئيسي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت أنها سترفع العقوبات.

رئيسي هو أول رئيس إيراني يزور الدوحة منذ 11 عاماً. وهذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب.