شاهد: هونغ كونغ تريد إجراء اختبار كوفيد-19 لكل سكانها في شهر مارس

تخطط هونغ كونغ إجراء اختبار كوفيد-19 لكافة سكانها، البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة اعتبارا من مارس المقبل. وتأتي هذه الخطوة في وقت تكافح فيه المدينة الصينية أسوأ انتشار لمتغير أوميكرون.

وقد تم الإبلاغ عن حوالي 5000 إصابة يومية جديدة منذ 15 فبراير الجاري، ما أثر بشكل كبير على النظام الصحي. كما سجلت هونغ كونغ ما يقرب من 54 ألف حالة و145 حالة وفاة منذ بداية العام.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أصدر مؤخرا تعليمات لقادة هونغ كونغ بجعل مكافحة وباء كورونا على رأس أولوياتهم، واتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لاحتواء انتشار الفيروس.