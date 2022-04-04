رئيسة هونج كونج التنفيذية تقول إنها لا تسعى للفوز بفترة ثانية في منصبها

قالت زعيمة هونج كونج كاري لام يوم الاثنين إنها لن تترشح لفترة ثانية كرئيسة تنفيذية للمركز المالي العالمي في انتخابات القيادة المقرر إجراؤها في الثامن من مايو أيار.

وجاء إعلان لام في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إن من المقرر أن يستقيل رئيس الوزراء جون لي، ثاني أكبر مسؤول في هونج كونج للانضمام إلى السباق ليحل محل لام في مايو أيار ويصبح الزعيم القادم للمدينة التي تحكمها الصين.

وكانت لام قد صرحت يوم السبت إن انتخابات القيادة في هونج كونج ستجرى في موعدها المقرر في الثامن من مايو أيار رافضة تكهنات وسائل الإعلام باحتمال تأجيلها للمرة الثانية بسبب تفش كبير لفيروس كورونا.

وعلى عكس السنوات السابقة لم يظهر أي مرشح بارز مدعوم من بكين للمنصب الأعلى في هذه المرحلة المتأخرة مما يزيد من الغموض بشأن مستقبل المركز المالي حيث تفرض بكين حكمها.

ومنذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في عام 1997 تولى إدارتها أربعة رؤساء تنفيذيين واجهوا جميعا صعوبة في تحقيق توازن بين التطلعات الديمقراطية لبعض السكان ورؤية زعماء الحزب الشيوعي الصيني.

وستختار لجنة انتخابية مؤلفة من 1500 عضو مليئة بالموالين لبكين الرئيس التنفيذي مع ضرورة حصول جميع المرشحين على دعم كاف من هؤلاء الأعضاء في فترة الترشيح حتى 16 أبريل نيسان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 27 مارس آذار ولكن تم تأجيلها حتى الثامن من مايو أيار لإعطاء الحكومة فرصة لمكافحة تفشي كوفيد-19 الذي تسبب في إصابة أكثر من مليون شخص من سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون شخص.