مديرة فرع منظمة العفو الدولية بأوكرانيا" " بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.. حالة ذعر تستوطن الجميع"

أثار شن القوات الروسية هجوما كبيرا على أوكرانيا، شمل إطلاق صواريخ على مدن وأهداف عسكرية هلعا في أوساط الناس، كما خرج كثير من الأوكرانيين إلى الشوارع لمعرفة مجريات ما حدث فعلا مباشرة بعد بدء الغزو العسكري الروسي في أوكرانيا برا وجوا وبحرا بعد خطاب تلفزيوني قبل الفجر طالب فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.

تقول أوكسانا بوكالتشوك ، مديرة فرع منظمة العفو الدولية بأوكرانيا إنها أصيبت بحالة من الفزع. وفي مقابلة لها مع يورونيوز قالت بوكالتشوك " "استيقظت هذا الصباح حوالي الساعة 5.30 صباحًا على ما أعتقد لأننا سمعنا أصوات انفجار القنابل، استيقظ الناس، وبدأوا في متابعة الأخبار التي كانت تشير إلى بداية اندلاع الحرب ضد أوكرانيا".

وكانت أوكسانا بوكالتشوك كتبت في تغريدة "في أعقاب القصف الجوي الذي استهدفت فيه طائرات روسية مدينة كييف، طلب المدنيون الاختباء في الملاجئ. هذه صورة من زميل حيث نشاهد اناسا يبحثون عن ملجأ يؤويهم ".

وفي سؤال لها عن ما ذا كان يجري في الطرقات بمدينة كييف، قالت مديرة فرع منظمة العفو الدولية بأوكرانيا "لقد كان هناك ازدحام مروري بسبب وجود أعداد كبيرة من السيارات كما أن الناس استوطنهم الذعر" مضيفة " لم يكن مسموحا لنا سوى بتعبئة ما يقل عن 20 لترًا من البنزين لكل سيارة، كما لا يمكننا سحب الأموال" واصفة ما يحدث بـ"حالة من لذعر".

وتابعت "استوطن الناس الذعر، والخوف، فهناك طوابير من الناس أمام المتاجر والمحلات التجارية ، فضلا عن شيوع حالة من عدم اليقين لدى الناس".

مضيفة "يريد كثيرون التوجه نحو غرب البلاد، لكن هذا غير ممكن لأن التوجه صوب غرب البلاد ليس بآمن أيضا". وفي سؤال بشأن ما يمكن أن تتوقعه أوكسانا بوكالتشوك ، مديرة فرع منظمة العفو الدولية بأوكرانيا من المجتمع الدولي ومن أوروبا؟ أجابت "بصفتي مديرة فرع بمنظمة العفو الدولية ، آمل أن لا يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين انتهكوا القانون الدولي وأولئك الذين جلبوا الضرر للمدنين"