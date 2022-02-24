شركة موديرنا تحقق أرباحا بقيمة 12 مليار دولار عام 2021 بفضل مبيعات لقاحات كوفيد-19

حقق لقاح كوفيد-19 التابع لشركة موديرنا حوالى 7 مليارات دولار في الثلاثي الأخير للعام 2021، وأكدت شركة الأدوية توقيع اتفاقيات شراء لمبيعات بقيمة 19 مليار دولار أخرى هذا العام.

وبلغ إجمالي مبيعات شركة تصنيع لقاحات كوفيد-19، والمتوفرة الآن في أكثر من 70 دولة، 17.7 مليار دولار في العام الماضي، وهو أول عام كامل لها في السوق. لقاح كوفيد-19 من موديرنا هو المنتج الوحيد الذي تطرحه شركة الأدوية في السوق.

في أواخر الشهر الماضي، أعطى المنظمون الأمريكيون الموافقة الكاملة على اللقاح، الذي يتم تسويقه الآن تحت اسم "سبياكفاكس". لكن الشركة لا تزال تنتظر المنظمين الأمريكيين للسماح باستخدام اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، رغم من أن العديد من الدول الأخرى قد سمحت بهذا الاستخدام الموسع. كما يدرس المنظمون الخطر النادر لالتهاب القلب الذي ظهر لدى بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

تم تطعيم أكثر من 75 مليون شخص بشكل كامل بلقاح موديرنا بالولايات المتحدة منذ تصريح الطوارئ قبل أكثر من عام وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتلقى 40 مليونا آخرين جرعات منشطة.

في الثلاثي الأخير من العام الماضي حققت شركة موديرنا أرباحًا بلغت 4.87 مليار دولار أمريكي من إيرادات 7.21 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت ربحية السهم 11.29 دولارا أمريكيا.

يتوقع المحللون أرباحا تبلغ 9.96 دولارا للسهم الواحد على إيرادات 6.8 مليار دولار في المتوسط، وفقًا لـ "فاكت ست". وخلال السنة بأكملها، حققت شركة موديرنا 12.2 مليار دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 747 مليون دولار في عام 2020.

بالنسبة لعام 2022، قالت شركة كامبريدج بولاية ماساتشوستس في نوفمبر-تشرين الثاني إنها تتوقع إيرادات تتراوح بين 17 مليار دولار و22 مليار دولار.

يتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات 21.5 مليار دولار.

أوضحت شركة موديرنا هذا الخميس أن اتفاقيات الشراء الخاصة بها للعام الجديد تتضمن 3 مليارات دولار إضافية في الخيارات لأي معززات لقاحات محدثة محتملة. وتصنع موديرنا أحد لقاحات كوفيد-19 الثلاثة المستخدمة حاليا في الولايات المتحدة لمكافحة الوباء. والبعض الآخر من صنع شركة فايزر وجونسون أند جونسون، وقد ارتفعت مبيعات جميع الشركات الثلاث العام الماضي حيث أطلقت البلدان حملات تطعيم واسعة النطاق.

يتوقع المحللون ارتفاع مبيعات اللقاحات مرة أخرى خلال هذه السنة قبل أن تبدأ في التراجع، ويقترن انخفاض المبيعات بالوضع الصحي وكيفية انتشار الوباء.

تراجعت أسهم شركة موديرنا بأكثر من 3 في المائة في تداول ما قبل السوق وقد انخفضت مؤشرات التجارة الأمريكية الأوسع نطاقا بأكثر من 2 في المائة بعد أن شنّ روسيا لهجوم عسكري على أوكرانيا.