تركيا "لا يمكنها منع" السفن الحربية الروسية من الوصول للبحر الأسود

قال وزير الخارجية التركي يوم الجمعة إن تركيا ليس بإمكانها منع السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود عبر مضايقها، بناء على طلب أوكرانيا، بسبب بند في اتفاق دولي يسمح للسفن بالعودة إلى قواعدها.

وتناشد أوكرانيا تركيا منع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل المؤديين إلى البحر الأسود، بعد أن شنت موسكو أمس الخميس هجوما شاملا على أوكرانيا من البر والجو والبحر.

وبموجب اتفاقية مونترو لعام 1936، تسيطر تركيا على المضيقين ويمكن أن تحد من مرور السفن الحربية أثناء الحرب أو في حالة التهديد، لكن الطلب وضع أنقرة في موقف صعب في الوقت الذي تحاول فيه الموازنة بين التزاماتها مع الغرب وعلاقاتها الوثيقة مع روسيا.

وفي تصريحات أدلى بها في كازاخستان، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن تركيا تدرس طلب كييف، لكنه أضاف أن لروسيا الحق بموجب الاتفاقية في إعادة السفن إلى قواعدها الأصلية، وهي البحر الأسود في هذه الحالة.

وأضاف أنه حتى إذا قررت تركيا بعد عملية قانونية قبول طلب أوكرانيا وإغلاق المضيقين أمام السفن الحربية الروسية، فلن يتم المنع إلا من السفر في الاتجاه الآخر، بعيدا عن قواعدهم الأصلية في البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة (حريت) اليومية عن جاويش أوغلو قوله "إذا تقدمت الدول المشاركة في الحرب بطلب لإعادة سفنها إلى قواعدها، فمن الواجب السماح بذلك".

وكان سفير أوكرانيا لدى أنقرة قال أمس الخميس إن بلاده تتوقع تضامن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وأن الأخيرة يجب ألا تظل محايدة بعد أن شنت روسيا هجمات جوية وبرية على جارتها.

وفي حديثه للصحفيين بعد إجراء محادثات في وزارة الخارجية التركية ، قال السفير فاسيل بودنار إن تركيا ستقيّم الطلب الأوكراني لتقديم المساعدة وإغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية. وقال بودنار بعد محادثاته مع نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال "تركيا ستقيّم الطلبات وسترد في أسرع وقت ممكن". "نتوقع إظهار التضامن".