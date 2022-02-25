مقتل 13 جنديا أوكرانيا من حرس الحدود بجزيرة سنيك الأوكرانية بعد رفضهم الاستسلام

ترددت أنباء عن مقتل 13 أوكرانيا من حرس الحدود بجزيرة سنيك الأوكرانية في البحر الأسود إثر هجوم لسفينتين روسيتين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لأوكرانيا. وفي مقطع تداولته وسائل إعلامية يظهر جندي أوكراني على جزيرة سنيك مباشرة لحظة إطلاق السفينة الحربية الروسية النار على الجزيرة.

ويبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن جميع "المدافعين" الأوكرانيين الـ 13 قتلوا في القصف يوم الخميس وقال زيلينسكي "كل حرس الحدود قتلوا بشكل بطولي لكنهم لم يستسلموا. سيحصلون على لقب أبطال أوكرانيا".

أما وزارة الدفاع الروسية فقد أعلنت من جهتها أن القوات الروسية سيطرت على جزيرة سنايك في البحر الأسود، حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها، من دون الإشارة إلى سقوط قتلى.

تقع جزيرة سنايك على بعد حوالي 48 كيلومترا من الطرف الجنوبي من البر الرئيسي الأوكراني في شمال غرب البحر الأسود وعلى بعد حوالي 300 كيلومتر غرب شبه جزيرة القرم، وهي المنطقة الأوكرانية التي ضمتها روسيا في العام 2014.

على الرغم من أنها لا تزيد عن 18 هكتارًا، فقد وصفها تقرير صدر العام الماضي عن مؤسسة فكرية بأنها "مفتاح لمطالبات إقليمية بحرية لأوكرانيا" في البحر الأسود. وسبق وأن أكد زيلينسكي أن "هذه الجزيرة مثل باقي أراضينا. هي أرض أوكرانية وسندافع عنها بكل قوتنا".

وفي سياق متصل أكدت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن ضربة صاروخية أصابت موقعا حدوديا أوكرانيا في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل وإصابة بعض الحراس. وليس للمنطقة حدود برية مع روسيا، التي شنت عملية عسكرية على أوكرانيا يوم الخميس، لكنها تقع على ساحل بحر آزوف الذي تشترك فيه أيضا دول جوار.