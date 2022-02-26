شاهد: فندق راديسون بلو في وسط كييف يتحول إلى ملجأ للاحتماء من الغزو الروسي

وسط حالة من الذعر والخوف التي يعيشها الأوكرانيون عقب الغز الروسي لبلادهم، هرع سكان العاصمة كييف نحو فندق راديسون بلو في وسط المدينة للإختباء. تم تعزيز أبواب الفندق الزجاجية بفواصل خشبية واتخذ الهاربون من الغزو بهو الفندق الفاخر منطقة مؤقتة للاحتماء.

ومع اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة المواطنين الأوروبيين من أصحاب "الخبرات القتالية" للانضمام إلى صفوف شعبه في الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي "إذا كانت لديك خبرة قتالية في أوروبا ولا تريد النظر إلى تردد السياسيين فيمكنك القدوم إلى بلدنا والانضمام إلينا في الدفاع عن أوروبا، حيث أصبح ذلك ضروريا للغاية الآن".

كذلك طالب زيلينسكي الأوروبيين بالضغط على حكوماتهم من أجل توفير المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا. وتعجب زيلينسكي، أثناء حديث بدا خلاله مرهقاً، مما وصفه ببطء الجهود الغربية لمساندة أوكرانيا.

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا في الساعات الأولى من يوم الخميس.