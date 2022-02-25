بالصور.. شاهد ما يحدث على الأرض في اليوم الثاني للحرب الروسية على أوكرانيا

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتدور منذ صباح الجمعة المعارك في أحد الأحياء الواقعة في شمال العاصمة كييف بينما يبدو أن القوات الروسية التي بدأت الإثنين بتنفيذ "عملية عسكرية خاصة" بهدف "نزع السلاح واقتلاع النازية من أوكرانيا" بحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية.

هذه هي أحدث الصور التي تكشف ما يحدث على الأرض في اليوم الثاني للحرب الروسية على أوكرانيا.

جندي أوكراني يجلس مصابًا عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات الروسية، داخل العاصمة كييف. - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_أوكرانيا أ ب

امرأة تعمل على إزالة الركام من مبنى سكني متضرر في شارع كوشيتسا، إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، حيث سقطت قذيفة عسكرية - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_ أوكرانيا أ ف ب

رجل إطفاء أوكراني يسير بين شظايا طائرة تم إسقاطها فوق العاصمة كييف - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_أوكرانيا أ ب

امرأة مصابة تقف خارج المستشفى بعد قصف استهدف بلدة تشوغويف في شرق أوكرانيا. - 24 فبراير/شباط 2022.

الصورة من شرق أوكرانيا أ ف ب

جنود أوكرانيون يتخذون مواقعهم على جسر داخل العاصمة كييف الجمعة. - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من العاصمة كييف_أوكرانيا أ ب

خدمات الطوارئ والإسعاف تعمل في موقع تحطم طائرة عسكرية أوكرانية جنوب كييف الجمعة. - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_ أوكرانيا أ ف ب

رجل إطفاء يتفقد الأضرار التي لحقت بمبنى سكني في العاصمة الأوكرانية في أعقاب هجوم صاروخي على كييف. - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_أوكرانيا أ ب

جندي من الجيش الأوكراني يتفقد شظايا طائرة تم إسقاطها في كييف، أوكرانيا يوم الجمعة. - 25 فبراير/شباط 2022.

الصورة من كييف_أوكرانيا أ ب

وغداة بدء الهجوم الروسي، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة تقديرات لخسائر الجانب الأوكراني من المدنيين والجنود، بلغت 137 قتيلا على الأقل و316 جريحا.

وقدّر الجيش الأوكراني الخسائر المادية الروسية بأكثر من ثلاثين دبابة ونحو 130 عربة قتال مصفحة وسبع طائرات وست مروحيات.

ويصدر الجانبان إعلانات لا يمكن التحقق من صحتها، لكن الجيش الروسي يحقق مكاسب على الأرض. وهو موجود في مناطق عدة ويسيطر على غينيشيسكي البلدة التي تبعد 300 كيلومتر غرب الحدود الروسية.

بدأ الهجوم الروسي فجر الخميس بعد اعتراف بوتين الاثنين باستقلال أراض انفصالية في منطقة دونباس.

أثار الغزو الروسي وابلًا من الإدانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وحتى تركيا. وقالت الصين من جهتها إنها "تتفهم مخاوف" روسيا.