شاهد لحظة إصابة مبنى سكني في كييف بصاروخ روسي

أصاب صاروخ مبنى سكنيا كبيرا في كييف، على ما أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية السبت، من دون تقديم معلومات عن أي ضحايا محتملين في الوقت الراهن.

وأوضحت خدمة الطوارئ أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21 مشيرة إلى أن عملية إخلاء المبنى "جارية". وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نشر صورة للمبنى المدمر على حساب الرسمي معلقا "قضت ليلة أخرى قضتها مدينتنا الجميلة المسالمة كييف تحت الصواريخ الروسية وقواتها البرية. أصاب أحدها مبنى سكنيا".

وطالب كوليبا العالم بعزل الاتحاد الروسي تماما وطرد السفراء لفرض حظر على النفط الروسي وعزل روسيا بالكامل. مناديا " أوقفوا مجرمي الحرب في روسيا!"