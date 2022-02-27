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بلجيكا

سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

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بقلم:  يورونيوز
سويفت تقول إنها تستعد للامتثال للقيود المفروضة على البنوك الروسية

قالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" السبت إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.

وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".

وكانت الدول الغربية قد تبنّت رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها أوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي.

ويتيح نظام سويفت للبنوك التواصل بسرعة وأمان في ما يتعلق بالتعاملات، وبالتالي فإن استبعاد روسيا منه من شأنه أن يشل تجارتها مع معظم دول العالم.

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وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا السبت من الدول الأوروبية فصل روسيا عن نظام سويفت.

المصادر الإضافية • الوكالات