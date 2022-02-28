متحدث باسم جونسون يقول إنه يريد "إسقاط نظام بوتين" ثم يتراجع

قال متحدث باسم داونينغ ستريت، اليوم الاثنين، إنه يريد "إسقاط نظام بوتين" بالعقوبات المفروضة عليه ردا على غزو أوكرانيا، قبل أن يدحض السعي "لتغيير النظام"، مؤكدا أن الغاية هي "وضع حد" لروسيا.

وصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين بأن العقوبات البريطانية التي تستهدف الرئيس الروسي ومنذ الإثنين البنك المركزي الروسي "تهدف إلى إسقاط نظام بوتين". ولدى سؤاله عن هذه التصريحات، تراجع قائلا "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام.. الواضح هنا هو الطريقة التي تسمح لنا بوضع حد لروسيا".

تأتي هذه التصريحات بعد تبادل شديد اللهجة بين موسكو ولندن.

ووصف بوريس جونسون الأسبوع الماضي فلاديمير بوتين بأنه "دكتاتور".

وأوضح الكرملين، الإثنين، أن تلويح فلاديمير بوتين بالتهديد النووي جاء ردا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في شأن مواجهات محتملة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وكانت الوزيرة أعلنت الأحد "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا فسنرى دولًا أخرى مهددة، دول البلطيق وبولندا ومولدوفا وهذا يمكن أن يؤدي الى نزاع مع الاطلسي".