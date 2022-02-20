جونسون محذراً: روسيا تستعد "لأكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945"

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد أن روسيا تستعد "لما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ العام 1945"، فيما تتصاعد مخاوف الغربيين من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال جونسون في مقابلة بثتها هيئة "بي بي سي"، "كل الدلائل تشير إلى أن المخطط بدأ بطريقة ما".

وتابع أنه بحسب "المعلومات الاستخبارية التي لدينا" فإن الغزو الروسي لن يتم فقط من الشرق بل أيضا من الشمال، من بيلاروس بهدف "تطويق كييف"، العاصمة الأوكرانية، "كما أوضح (الرئيس الأميركي) جو بايدن لعدد منا" وفق جونسون.

وقال "على الناس أن يدركوا كلفة ذلك على صعيد الأرواح البشرية، ليس فقط من الجانب الأوكراني بل أيضا من الجانب الروسي".

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، دعا رئيس الوزراء البريطاني السبت الغربيين إلى التوحد وشدد على "الصدمة" التي قد يخّلفها غزو روسي لأوكرانيا على العالم مشيرا إلى أن العقوبات التي ستفرضها بريطانيا على روسيا في حال هاجمت أوكرانيا ستجعل "مستحيلا" على موسكو الوصول إلى الأسواق المالية في مدينة لندن.