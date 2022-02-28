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أوكرانيا

شاهد: أوكرانيون يمنعون دبابة روسية من دخول قريتهم

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بقلم:  يورونيوز
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UKRAINIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
UKRAINIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS   -   حقوق النشر  AP Photo

نشرت وزارة الداخلية الأوكرانية شريط فيديو يظهر سكان بلدة صغيرة في أوكرانيا يمنعون دبابة روسية من دخول قريتهم. وظهرت لقطات مصورة دبابة روسية محاطة بحشد من الناس. وقالت الوزارة إن شريط الفيديو صور الأحد في قرية كوريوكيفكا القريبة من منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت نفس الدبابة وهي تتراجع على الطريق متبوعة بالسكان المحليين. وصاحب الفيديو تسجيلا صوتيا باللغة الأوكرانية يقول"الدبابة تتحرك في الاتجاه المعاكس. مجلس قرية كوريوكيفكا لم يسمح لهم بالدخول إلى كوريوكيفكا".

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كوريوكيفكاو عبارة عن بلدة صغيرة في أوكرانيا تقع على بعد حوالي 30 كيلومترًا من الحدود الروسية. وشهدت العاصمة الإقليمية تشيرنيهيف قتالا عنيفا منذ أن بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا الخميس.

المصادر الإضافية • أ ب