شاهد: جنود أوكرانيون يطهرون طريقا في منطقة لوغانسك بعد القتال مع الجيش الروسي

في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من منطقة لوغانسك، ينفذ الجنود الأوكرانيون عملية عسكرية لتطهير طريق بالقرب من بلدة سيفيرودونيتسك. وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير السبت إن قوة الغزو الروسية تتباطأ وتحبط بسبب المقاومة الشديدة غير المتوقعة من القوات الأوكرانية. ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية صورا للجنود وهم يفتحون الطريق وسط ما وصفته ببقايا دبابات ومعدات حربية روسية مدمرة.

وتمركز الجنود على حافتي الطريق للتصدي لزحف الجيش الأوكراني الذي قال المسؤول الأمريكي بشأنه أنه يتباطأ أمام مقاومة الجيش الأوكراني. وتابع المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين ما زالوا قادرين على إيصال أسلحة إلى البلاد لتعزيز قدرات الجيش الأوكراني. وتخطط واشنطن لإرسال المزيد في الأيام المقبلة لمساعدتهم على محاربة الدروع الروسية على خط المواجهة برا والهجمات الجوية.

وفقًا لمعلومات البنتاغون، استخدمت روسيا حتى الآن ما لا يقل عن 50 بالمئة من قوتها العسكرية خلال الغزو لأوكرانيا.