كاسباروف يطالب بإعادة روسيا "إلى العصر الحجري" حتى يتم عزل بوتين من السلطة

حث الناشط الروسي في مجال حقوق الإنسان والبطل العالمي السابق في الشطرنج غاري كاسباروف يوم الخميس قوى العالم على تبني استراتيجية عسكرية واقتصادية أكثر صرامة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزوه لأوكرانيا.

ودعا كاسباروف في مقابلة مع رويترز الدول الغربية إلى استدعاء سفرائها من موسكو واستبعاد روسيا من وكالة الشرطة العالمية (الإنتربول) وفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقال كاسباروف "يجب إعادة روسيا إلى العصر الحجري للتأكد من أن صناعة النفط والغاز وأي صناعات حساسة أخرى ضرورية لبقاء النظام لا يمكن أن تعمل بدون الدعم التكنولوجي الغربي".

وأضاف كاسباروف لرويترز إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في المنطقة حتى يتم عزل بوتين من السلطة.

وقال كاسباروف، الرئيس السابق لمؤسسة حقوق الإنسان التي مقرها نيويورك والذي لعب دورا فعالا في حركة الاحتجاج المناهضة للكرملين عندما كان يعيش في موسكو، إن "قائمة الأشياء غير المقبولة تماما التي فعلها بوتين تطول. لقد ارتكب جرائم حرب تفوق الخيال".

وانتقد كاسباروف أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم اتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد بوتين في وقت سابق وقال "آمل أن يراجع الأمريكيون استراتيجيتهم وأن يظهروا قوتهم."