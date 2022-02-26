كاسباروف عملاق الشطرنج.. ينتقد غزو بوتين "الديكتاتور" لأوكرانيا ويصف رد الفعل الغربي بالـ"هراء"

انتقد بطل العالم السابق في الشطرنج الروسي غاري كاسباروف بشدة الغزو الروسي لأوكرانيا، واصفاً الرئيس فلاديمير بوتين بالـ"ديكتاتور".

وطالب كاسباروف القوى العالمية ببذل المزيد من الجهد لوقف ما يحدث في أوكرانيا، واصفاً رد الفعل الغربي للغزو بأنه مجرد "هراء وتغمغم".

وقال كاسباروف لشبكة سكاي البريطانية: "إذا كنت تريد ضرب بوتين، فاتبع الأموال وعليك أن تضرب محافظه" في إشارة إلى المزيد من العقوبات الاقتصادية التي يمكن فرضها على الرئيس الروسي.

ووصف كاسباروف الروس ممن خرجوا للتظاهر ضد غزو أوكرانيا في المدن الروسية بالأبطال وأكد أن بعضهم قد يبقى في السجون الروسية لسنوات طويلة.

ولكن المظاهرات وحدها ليست كافية للإطاحة ببوتين او وقفه عن غزو أوكرانيا، بحسب وصف كاسباروف.

وقال: "وطالما أنه (بوتين) يسيطر على مئات المليارات من الدولارات ويبدو أنه لا يُقهر بالنسبة لأصدقائه المقربين في روسيا، لا أعتقد أن أي احتجاج في الشوارع الروسية سيغير أي شيء".

وخرج الآلاف في 58 مدينة روسية يومي الخميس والجمعة تنديداً بغزو أوكرانيا وقالت منظمات مستقلة إن السلطات الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن 1,800 متظاهر منهم.

كاسباروف، الذي امتهن السياسة بعد اعتزاله الشطرنج، هو واحد من أشد المنتقدين للرئيس الروسي وقد تم اعتقاله في الماضي بسبب مواقفه المناهضة لبوتين.