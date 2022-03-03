بعد شهرين من انتهاء ثوران البركان.. إعادة إعمار جزيرة لا بالما

يقوم فيسنتي بتنظيف الرماد الذي غطى منزله بالكامل أثناء ثوران البركان، وقد اتبع أساليب مبتكرة للتعرف عليه في ظل تراكم الرماد في كل مكان، بعد شهرين من انتهاء ثوران البركان.

يبعد منزل فيسنتي 50 مترًا فقط عن فوهة البركان في منطقة لا لاغونا، ويقول: "إنها معجزة طبيعية".

تركز أعمال إعادة الإعمار على استعادة الطرق الرئيسية في الجزيرة، وأمضت فرق العمال والمتطوعين حوالي 10 أيام لإزالة حوالي طن من الرماد والمواد الأخرى التي خلفها الثوران البركاني.

بدأ الثوران البركاني في 19 سبتمبر/ أيلول وانتهى في 13 ديسمبر/ كانون الأول، ووفقا للجنة العلمية بيفولا يعتبر الثوران البركاني الأطول على الإطلاق، منذ بداية رصد الثورات البركانية.

وتم إجلاء حوالي 7 آلاف شخص، كما دمر البركان حوالي 3 آلاف مبنى وتضرر حوالي 1700 مبنى سكني، وفقا للصور التي رصدها القمر الصناعي كوبرنيكوس.