شاهد: استمرار تدفق الحمم من بركان لابالما بعد تشكل فوهة جديدة

بعد أن تشكلت فوهة جديدة في بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لابالما الإسبانية، ازداد تدفق الحمم البركانية خلال الساعات الأولى من يوم الأحد، 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب السلطات المحلية في الجزيرة.

وأضافت السلطات أن النشاط البركاني لا يظهر أي علامة على التراجع منذ اندلاعه في 19 سبتمبر/أيلول.

وأجبر البركان أكثر من 8000 شخص على الفرار من منازلهم، فيما أتت الحمم على أكثر من 1073 هكتارًا ودمرت أكثر من 2700 مبنى. ويقع البركان في جنوب لا بالما، وهي واحدة من الجزر السبع التي يضمّها أرخبيل الكناري الواقع في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب.

ويحذّر خبراء من أن الحمم البركانية التي تواصل مسارها نحو البحر ستتسبب بسُحب من الغازات السامة التي ستؤثر أيضا على البيئة البحرية، في وقت تسعى السلطات إلى فرض طوق في المنطقة لمنع الفضوليين من الاقتراب.

ويعود تاريخ آخر ثوران بركاني في جزيرة لا بالما إلى عام 1971. ويبلغ عدد سكان هذه الجزيرة، وهي من الجزر السبع في الأرخبيل الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا، نحو 85 ألف نسمة