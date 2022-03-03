التليغراف: تحالف استثماري يقوده أمريكي وسويسري يسعى لشراء نادي تشيلسي

ذكرت صحيفة التليغراف يوم الخميس أن تحالفا استثماريا يقوده الأمريكي تود بولي وقطب الأعمال السويسري هانزيورج فيس يعتزم التقدم بعرض لشراء نادي تشيلسي لكرة القدم قبل نهاية الأسبوع.

وقال الروسي رومان أبراموفيتش يوم الأربعاء إنه سيبيع تشيلسي بعد 19 عاما من شرائه النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وسط دعوات في بريطانيا لفرض عقوبات عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويوفر هذا القرار فرصة نادرة لشراء ناد كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز وأثار تكهنات واسعة بشأن الجهات التي ستتقدم بعروض.

وقالت التليغراف إن بولي وفيس يعملان مع شريك واحد آخر على الأقل مضيفة أنه على الرغم من وجود مزايدين محتملين آخرين فإن بولي وفيس قد يتمتعان بميزة مع وجود الأموال اللازمة لإبرام الصفقة

وأعلن أبراموفيتش الأربعاء أنه سيبيع نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يملكه منذ العام 2003، وقال الملياردير البالغ 55 عاماً في بيان إنه بعد "التكهنات في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة حيال امتلاكي لنادي تشلسي (...) في الوضع الحالي، اتخذت قراراً ببيع النادي".

وأضاف "أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة النادي، والمشجعين، والموظفين، وأيضاً رعاة النادي وشركائه".

ولم يَرد اسمه على قائمة العقوبات البريطانية المتزايدة التي تستهدف المصارف والشركات الروسية وكبار رجال الأعمال الموالين للكرملين.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعرض لضغوط لعدم شمل أبراموفيتش بالنظر إلى قربه من بوتين.