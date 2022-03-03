اعتقل العشرات مساء الأربعاء خلال تجمعات في موسكو وسان بطرسبرغ رافضة لغزو اوكرانيا، نظمت تلبية لدعوة المعارض المسجون أليكسي نافالني، وفق مراسلي فرانس برس.
في العاصمة الروسية، اعتقل سبعة أشخاص على الأقل قرب ساحة مجاورة للكرملين حيث أعلن تنظيم تظاهرة ضد الحرب في الساعة 16,00 ت غ. وسجل انتشار كثيف للشرطة قبل موعد التحرك.
وهتفت امرأة "لا للحرب" قبل أن تقتادها الشرطة، وفق مراسلة لفرانس برس.
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