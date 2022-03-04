اليورو في أدنى مستوياته مقابل الجنيه الاسترليني منذ التصويت على بريكست

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني الخميس أدنى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2016 والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما تعاني عملة القارة الأوروبية من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة التي تاثرت بسبب قربها الجغرافي من منطقة النزاع واعتمادها على الطاقة الروسية، 0,13 بالمئة ليبلغ سعرها 82,83 بنسا مقابل يورو واحد في التداول بلندن قرابة الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش (11,00 في باريس). وكانت قد بلغت 82,76 بنسا في وقت سابق، وهو مستوى لم تشهده منذ خمس سنوات ونصف سنة.

من جهة أخرى سجلت البطالة مستوى قياسيا جديدا منخفضا بلغ 6,8 % في كانون الثاني/يناير.

وقالت فيكتوريا سكولار مسؤولة قسم الاستثمارات في إنتراكتيف إنفيستور إن "انخفاض (اليورو) كان مدفوعا بمخاوف حول العدوان العسكري الروسي وبأن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية قد يؤثر على مسار النمو في أوروبا".

وما زالت منطقة اليورو عرضة لتقلبات أسواق الطاقة بسبب اعتمادها على إمدادات النفط والغاز الروسية، وفقا للمحلل في "أواندا" كريغ إيرلام.

وأوضح إيرلام لوكالة فرانس برس أن "منطقة اليورو معرضة بشدة للاحداث في اوكرانيا، خصوصا في مجال الطاقة نظرا إلى مدى اعتمادها على روسيا (...) "مع كلفة مترتبة على العقوبات الشديدة... ومنطقة اليورو ستدفع ثمن ذلك أكثر من غيرها، ما يضغط على العملة".