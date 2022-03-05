كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا للمرة التاسعة منذ مطلع العام الحالي

أطلقت كوريا الشمالية السبت مقذوفا قالت سيول إنه "صاروخ بالستي" وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

وأجرت بيونغ يانغ سبع تجارب على أسلحة في كانون الثاني/يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر اصطناعي

أعلنت كوريا الشمالية في 28 شباط/فبراير، أنها أجرت تجربة "بالغة الأهمية" لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع فيما قالت سيول من جانبها إن التجربة متعلقة بصاروخ بالستي.

ورغم العقوبات الدولية، رفضت بيونغ يانغ حتى الآن كل عروض الحوار منذ انهيار المحادثات في العام 2019 بين الزعيمين كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

وضاعفت البلاد جهودها في التطوير العسكري وهددت في كانون الثاني/يناير من أنها قد تتخلى عن تعليقها الاختياري منذ 2017 لتجارب الأسلحة النووية والأسلحة البعيدة المدى.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي السبت أنه رصد "صاروخا بالستيّا أطلق باتجاه الشرق من منطقة سونان قرابة الساعة التاسعة صباحا ".

وزير الدفاع الياباني يستنكر "الوتيرة المفرطة لتجارب بيونغ يانغ"

أكد نوبيو كيشي، وزير الدفاع الياباني أن الصاروخ حلّق "على ارتفاع أقصى يبلغ حوالى 550 كيلومترا ولمسافة 300 كيلومتر تقريبا". كما استنكر "الوتيرة المفرطة لتكرار" تجارب بيونغ يانغ على الأسلحة منذ بداية العام معتبرا أنها "تهديد للمنطقة".

وتأتي هذه التجربة قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية. وتشير صور الأقمار الاصطناعية الأخيرة إلى أن كوريا الشمالية تستعد على الأرجح لعرض عسكري يشمل أسلحتها للاحتفال بالذكرى السنوية الرئيسية.

ويعتقد المحللون أن بيونغ يانغ قد تستخدم التاريخ الأهم في تقويمها السياسي، وهو 15 نيسان/أبريل، لإجراء اختبار أسلحة شديد الأهمية. ويوافق هذا التاريخ الذكرى العاشرة بعد المئة لميلاد كيم إيل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي كيم جونغ أون.