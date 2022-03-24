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إعلام رسمي: كوريا الشمالية تختبر "نموذجاً جديداً" من الصاروخ هواسونج-17 العابر للقارات

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بقلم:  يورونيوز
زعيم كوريا الشمالية أمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات
زعيم كوريا الشمالية أمر باختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات   -   حقوق النشر  JO YONG HAK

أفادت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر شخصياً باختبار "نوع جديد" من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات "هواسونغفو-17" التابع للقوات الإستراتيجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 24 آذار/مارس (...) بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون".

وأضافت الوكالة "ارتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغ يانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6,248 كيلومتراً وحلق مسافة 1,090 كيلومتر لمدة 4,052 دقيقة قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي"، وهو الاسم الذي تطلقه بيونغ يانغ على بحر اليابان.

المصادر الإضافية • أ ف ب