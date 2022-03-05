الغزو الروسي لأوكرانيا..موسكو تعلن وقف النار لإجلاء المدنيين وزيلينسكي يندد برفض الناتو فرض حظر جوي

الغزو الروسي لأوكرانيا..موسكو تعلن وقف النار لإجلاء المدنيين وزيلينسكي يندد برفض الناتو فرض حظر جويمحادثة
دخل الغزو الروسي لأوكرانيا اليوم السبت يومه العاشر، مع إصرار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول شروطه لإنهاء ما يسميه "العمليات العسكرية"، يقابله تنديد من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحلف شمال الأطلسي الناتو بسبب رفضهم جعل سماء أوكرانيا منطقة حظر جوي، وهو ما يخشاه الناتو في حال حظره، الاشتباك في سماء كييف مع مقاتلات روسية وما ينتج عنه من توسيع للحرب مع روسيا.
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الأوكرانيين قد يبلغ 1.5 مليون في مطلع الأسبوع
قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة يوم السبت إن الوضع في أوكرانيا لا يزال خطيرا، مضيفا أن عدد اللاجئين الفارين من الغزو الروسي قد يصل إلى 1.5 مليون بحلول مطلع الأسبوع من 1.3 مليون في الوقت الراهن.
وقال فيليبو جراندي لرويترز عبر الهاتف "هذه أسرع أزمة لاجئين نشهدها في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".
وتابع أن معظم اللاجئين في الوقت الراهن يذهبون إلى أصدقاء أو أفراد بالعائلة أو غيرهم من المعارف ممن يعيشون بالفعل في أوروبا، لكنه حذر من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا.
الاتحاد الاوروبي متفائل حيال إمكانية انضمام أوكرانيا لكن لا توافقأبدى الاتحاد الأوروبي بعض التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد فترة لكن الدول ال27 الأعضاء فيه لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الموعد النهائي لهذه العملية ولا حول منهج للإجراءات المعقدة بطبيعتها.
وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة في آرل بجنوب فرنسا حيث يجتمع وزراء الشؤون الأوروبية الـ27 منذ الخميس "نريد أوكرانيا في الداخل (الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أنه "من المهم طمأنة (الأوكرانيين): نراهم في المستقبل داخل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة الأوروبية". وأضاف "لكن قبل ذلك يجب أن نركز على الأمر الأهم وهو مساعدة أوكرانيا في قتالها ضد العدو وتقديم كل مساعدة ممكنة لها".
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو ظهر فيه ببزة عسكرية ووراءه علم بلده بانضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي "بلا تأخير".
وقال زيلينسكي "نكافح لنصبح عضوا كامل العضوية في أوروبا، وأعتقد أننا نظهر للعالم بأسره اليوم أننا نستحق ذلك". وأضاف "لذلك عليكم أن تثبتوا أنكم معنا وأنكم لا تتخلون عنا وأنكم أوروبيون فعلا".
ورد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا "سنتحمل مسؤولياتنا".
لكن لا وجود لإجراءات انضمام سريعة إلى الاتحاد. فهذه الخطوة تتطلب تقريب تشريعات البلد المرشح من القانون الأوروبي في عملية طويلة إلى جانب مناقشات حول سلسلة من القضايا الأخرى
وقال ماروس سيفكوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة في آرل بجنوب فرنسا حيث يجتمع وزراء الشؤون الأوروبية الـ27 منذ الخميس "نريد أوكرانيا في الداخل (الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن".
وأضاف أنه "من المهم طمأنة (الأوكرانيين): نراهم في المستقبل داخل الاتحاد الأوروبي، حول الطاولة الأوروبية". وأضاف "لكن قبل ذلك يجب أن نركز على الأمر الأهم وهو مساعدة أوكرانيا في قتالها ضد العدو وتقديم كل مساعدة ممكنة لها".
طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل فيديو ظهر فيه ببزة عسكرية ووراءه علم بلده بانضمام بلده إلى الاتحاد الأوروبي "بلا تأخير".
وقال زيلينسكي "نكافح لنصبح عضوا كامل العضوية في أوروبا، وأعتقد أننا نظهر للعالم بأسره اليوم أننا نستحق ذلك". وأضاف "لذلك عليكم أن تثبتوا أنكم معنا وأنكم لا تتخلون عنا وأنكم أوروبيون فعلا".
ورد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قائلا "سنتحمل مسؤولياتنا".
لكن لا وجود لإجراءات انضمام سريعة إلى الاتحاد. فهذه الخطوة تتطلب تقريب تشريعات البلد المرشح من القانون الأوروبي في عملية طويلة إلى جانب مناقشات حول سلسلة من القضايا الأخرى
بلينكن يصل إلى بولندا لإجراء محادثات بشأن الأمن واللاجئين
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين بولنديين من بينهم زبيجنيو راو وزير خارجية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيناقش الأمن والمساعدات الإنسانية لبولندا بعد الغزو ويشكر بولندا على استقبال النازحين من القتال في أوكرانيا.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو يوم 24 فبراير شباط وإن معظمهم دخلوا بولندا.
ووصل بلينكن إلى بولندا قادما من بروكسل حيث اجتمع مع وزراء الخارجية من حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية.
وقال بلينكن يوم الجمعة إن حلف شمال الأطلسي، الذي وصفه بأنه حلف دفاعي، يسعى لمنع انتشار الحرب إلى خارج أوكرانيا.
بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة روسيا
حثت بريطانيا مواطنيها يوم السبت على مغادرة روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان "إذا لم يكن وجودكم في روسيا أساسيا، نوصي بشدة بالمغادرة عبر المسارات التجارية الباقية".
وناشدت بريطانيا مواطنيها يوم الاثنين بتجنب السفر إلى روسيا بسبب قلة خيارات الطيران المتاحة وزيادة التقلبات الاقتصادية.
أوكرانيا تقول إن إجلاء سكان ماريوبول تأخر بسبب خرق روسيا وقف إطلاق النار (بلدية)
أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء أوكراني استراتيجي محاط بالقوات الروسية وحلفائها، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة السبت.
وكتبت البلدية على تلغرام أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، "أرجئت لأسباب أمنية" لأن القوات الروسية "تواصل قصف ماريوبول ومحيطها".
أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء أوكراني استراتيجي محاط بالقوات الروسية وحلفائها، بسبب الانتهاكات الروسية المتعددة لوقف إطلاق النار، كما قالت بلدية المدينة السبت.
وكتبت البلدية على تلغرام أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقررا أن تبدأ في وقت متأخر صباح السبت، "أرجئت لأسباب أمنية" لأن القوات الروسية "تواصل قصف ماريوبول ومحيطها".
متحدث باسم الرئاسة التركية: أردوغان يتحدث مع بوتين الأحد
قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم السبت إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد لمناقشة الحرب في أوكرانيا.
وكرر في تصريحات للصحفيين في إسطنبول عرض تركيا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا، ودعا لوقف القتال على الفور مؤكدا على أن تركيا لا يمكنها التخلي عن علاقاتها مع موسكو أو كييف.
الكرملين: الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا
قال الكرملين يوم السبت إن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفا أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقا للمصالح الروسية.
وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا: وزير خارجية إيطاليا يتوجه إلى قطر مع رئيس شركة إيني لبحث التعاون في قطاع الطاقة
- ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية يوم السبت أن الوزير لويجي دي مايو سافر إلى قطر مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية.
تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها كلاهما للجزائر يوم الاثنين حيث طلبا زيادة إمدادات الغاز الجزائرية مع تكثيف أوروبا لجهود البحث عن بدائل للغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
سنغافورة تفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا
ونادرا ما تفرض سنغافورة عقوبات خاصة بها لكنها قالت إنها لن تسمح بتصدير مواد يمكن أن تؤذي الأوكرانيين أو تخضعهم أو تساعد روسيا في شن هجمات إلكترونية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "لا يمكننا قبول انتهاك الحكومة الروسية سيادة ووحدة أراضي دولة أخرى ذات سيادة". ولم تحدد الوزارة إطارا زمنيا لموعد سريان العقوبات.
وأضافت "بالنسبة لدولة صغيرة مثل سنغافورة هذا ليس مبدأ نظريا ولكنه سابقة خطيرة. ولهذا السبب أدانت سنغافورة بشدة الهجوم الروسي غير المبرر".
مستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية: سيتم توفير ممرات آمنة في مدن أخرى
- قال أنطون هيراشينكو مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية يوم السبت إنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات آمنة أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال
وأضاف "سيكون هناك قطعا المزيد من الترتيبات المماثلة لكافة المناطق الأخرى"، في إشارة لخطة إجلاء قائمة في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية.