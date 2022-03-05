الرئيس الأوكراني السابق يصف بوتين "بالمجنون والمهووس" ويدعو لمحاكمته دوليا

دعا بيترو بوروشنكو، الرئيس الأوكراني السابق الغرب السبت العالم الحر إلى فرض منطقة حظر الطيران لحماية المدنيين الأوكرانيين، كما طالب بمحاكمة الرئيس الروسي في محكمة لاهاي الدولية لقتله المدنيين.

وطالب بوروشنكو الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة واصفا الرئيس الروسي "بالمجنون والمهووس"

وقال بوروشنكو في مقابلة لوكالة فرانس برنس:"العالم الحر كله ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجنون والمهووس. نحن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نخاطر بحياة الأوكرانيين. ولكن بوتين يهاجم الأطفال، ويهاجم كبار السن، ويهاجم النساء، هذه جرائم عسكرية ويجب أن تتم معاقبته في محكمة لاهاي لقتله الأوكرانيين. نحتاج إلى فرض الحظر الجوي الآن وبشكل عاجل حتى لا نسمح لبوتين بتدمير العالم بأسره."

وقاد بوروشنكو الذي تقدر مجلة فوربز ثروته بـ 1,6 مليار دولار، أوكرانيا من 2014-2019، قبل أن يهزمه زيلينسكي. وورد اسم الرئيس السابق والنائب الحالي في عشرات القضايا القضائية. كما أعلنت السلطات الأوكرانية في كانون الأول/ديسمبر 2021 أنها تشتبه بارتكابه "الخيانة العظمى". ويرفض بوروشنكو كل الاتهامات الموجهة إليه.

أمرت محكمة في كييف، في بداية كانون الثاني/يناير، بتجميد أصول الرئيس السابق الذي يملك شركة حلويات كبيرة اسمها "روشن"، وقناتين تلفزيونيتين. واتهمه المحققون بالعمل مع الرجل الثري المؤيد لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك المقرب من الرئيس بوتين لتسهيل شراء الفحم لشركات واقعة في شرق أوكرانيا الخاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا. ويواجه الرئيس السابق عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما.